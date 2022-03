Le prix du pain va-t-il grimper jusqu'à 5 euros ? "Ce n'est pas impossible mais pas de panique"

Le prix de vente d'un pain va augmenter en Belgique car le coût des matières premières a grimpé de 25 à 30%. La hausse du prix de la farine de ces derniers mois devrait encore s'accentuer avec la guerre en Ukraine. Ce conflit a en effet des conséquences sur le prix de l'énergie et du blé.

Le pain pourrait ainsi atteindre les 5 euros. Des pénuries alimentaires sont également à craindre. Mais, selon la fédération de l'industrie alimentaire belge (FEVIA), on en est pas encore à ce stade actuellement.

"Que le pain arrive à un prix de 5 euros, ce n’est pas impossible mais maintenant tout dépend de l’évolution de la situation. Pas de panique. Il ne faut pas commencer à faire des réserves de pains maintenant. Les prix vont augmenter. Il y a des recettes qui vont être adaptées parce que par exemple l’huile de tournesol vient principalement de l’Ukraine. Nous avons encore des stocks pour quelques semaines mais nos entreprises sont déjà en train de travailler à la reformulation des produits", indique l'économiste Carole Dembour de FEVIA dans le RTL INFO 13H.

Visiblement, notre pays se trouve dans une meilleure situation que d'autres à ce sujet. "Au niveau de la Belgique, on peut s’estimer quand même chanceux ou en tout cas nous sommes parmi les pays qui seront le moins touchés dans le monde, quand on pense par exemple à des pays comme le Liban ou l’Egypte dont l’approvisionnement en blé dépend presqu’uniquement de l’Ukraine et de la Russie", souligne l'économiste.