Dieudonné bientôt jugé pour diffamation: il avait accusé Manuel Valls d'agression sexuelle

Un juge d'instruction de Nanterre (Hauts-de-Seine) a demandé le renvoi devant un tribunal correctionnel de Dieudonné pour diffamation, après la diffusion d'une vidéo dans laquelle il accuse Manuel Valls d'agression sexuelle, selon son ordonnance consultée lundi par l'AFP. L'ordonnance, en date de vendredi, n'indique pas la date du procès de l'humoriste controversé, aujourd'hui âgé de 56 ans.

La vidéo en cause a été diffusée le 22 octobre 2020 sur le site internet et le compte public Telegram de Dieudonné Mbala Mbala, selon l'ordonnance, qui précise qu'une commission rogatoire a permis de confirmer qu'il était "bien l'auteur des propos".



Dans cette vidéo, désormais indisponible en ligne, Dieudonné avait déclaré être "au courant" d'une plainte déposée par une "jeune fille" contre Manuel Valls, présenté comme un "agresseur de bonnes femmes". "Plainte déposée contre Manu", avait-il assuré.



Manuel Valls avait porté plainte le 3 novembre 2020. "Nous nous réjouissons de ce que M. Mbala Mbala réponde prochainement devant le tribunal de ses propos grossièrement diffamatoires envers Manuel Valls", a réagi lundi auprès de l'AFP le conseil de ce dernier, Me Thibault de Montbrial.



De son côté, Me Jacques Verdier, avocat de Dieudonné, n'a pas souhaité commenter. Dieudonné a été condamné en France à de nombreuses reprises pour injures raciales ou incitation à la haine.