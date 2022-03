Baisse du prix du diesel ce mardi: vers où va-t-on? La réponse d'un spécialiste

Les prix maxima du diesel, qui avaient atteint des records ces derniers jours, diminueront quelque peu à partir de mardi, annonce lundi l'administration de l'Énergie (SPF Economie).



A la pompe, le diesel B7 verra son prix maximum diminuer de 20,7 centimes d'euro, à 2,079 euros le litre. Celui du diesel B10 s'établira à 2,057 euros le litre (-0,204 euro).

Pourquoi cette diminution ? Est-ce le début d'une baisse des prix généralisée pour les produits pétroliers ?

La baisse est liée au marché boursier qui permet de déterminer les tarifs des produits pétroliers. Pour l'instant, seul le diesel diminue.

"On a un plus gros volume en ce moment de demandes de produits diesel et gasoil qu'en essence. Les fluctuations pour l'essence sont un peu plus lentes que pour le diesel", explique Olivier Neirynck, le directeur technique de la fédération belge des négociants en combustibles et carburants.

Encore un peu de patience pour une baisse éventuelle du prix de l'essence car les seuils qui permettent cette baisse ne sont pas encore atteints. Impossible toutefois de se réjouir sur le long terme côté prix. Ils pourraient repartir aussi vite à la hausse.

"On assiste depuis 15 jours au jeu des montagnes russes. C'est un mauvais jeu de mots, mais c'est vraiment ça, avec des hausses vertigineuses et des chutes vertigineuses. Il est clair que ce marché devient complètement fou. La moindre prévision pour les prochains jours ou prochaines semaine relève de l'impossible", indique Olivier Neirynck. Mieux vaut donc être attentif et adapter sa consommation au jour le jour.