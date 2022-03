Invasion de l'Ukraine - Une manifestante contre la guerre perturbe la principale émission d'informations russe

(Belga) Une manifestante hostile à l'invasion russe en Ukraine a interrompu lundi la principale émission d'informations de la première chaîne d'Etat.

Une femme est ainsi apparue derrière le présentateur de Vremja avec une affiche appelant les téléspectateurs à arrêter la guerre et à "ne pas croire la propagande". "Ils vous mentent", était-il aussi écrit. Le texte, signé "Les Russes contre la guerre", était rédigé en russe et en anglais. La femme a ensuite encore crié plusieurs fois distinctement "non à la guerre". La retransmission en direct de l'émission a été interrompue par la suite et a fait place aux images d'un hôpital. La chaîne a annoncé l'ouverture d'une enquête interne. Selon la BBC, la manifestante serait une employée de la chaîne russe. Une vidéo de l'incident a été largement partagée sur les réseaux sociaux. En Russie, il est interdit aux médias de qualifier la guerre en Ukraine d'invasion. Officiellement, il s'agit d'une "opération militaire spéciale". (Belga)