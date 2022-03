Bonne nouvelle si vous prenez le train: pas d'augmentation de tarif au 1er juillet alors que c'était prévu

Tous les transporteurs font face à une surcoût suite à la hausse des prix de l'énergie. Ça concerne la SNCB, mais aussi les TEC et De Lijn. Pour le rail, il n'y aura pas d'augmentation de tarif malgré tout.

"Il n'y aura pas d'augmentation de tarif au 1er juillet. Il y a eu un conseil d'administration vendredi qui souhaitait cette augmentation de tarif, elle est neutralisée. La SNCB et Infrabel sont des gros consommateurs énergétiques et en tant que ministre de la Mobilité, je veux les aider pour qu'il y ait plus de trains. On est déjà à +5% de trains, du meilleur matériel, de l'investissement dans le réseau et dans les gares."

Tout cela n'est pas remis en cause par la hausse des prix de l'énergie, selon Georges Gilkinet.

"Il y a encore une contrôle budgétaire et des demandes budgétaires qui seront mises sur la table. La mobilité ferroviaire est la meilleure des solutions par rapport aux enjeux que nous avons à rencontrer aujourd'hui. Quand on est dans un train, on ne doit pas remplir son réservoir et subir des prix très élevés à la pompe. Je veux améliorer le service, libérer les automobilistes qui le peuvent de leur voiture quand il y a une alternative, que ce soit les transports en commun, le vélo ou d'autres moyens. Ça fait aussi partie de la solution quand c'est possible".