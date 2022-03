Accueil des réfugiés: la phase provinciale de crise a été déclenchée à Bruxelles

(Belga) Etant donné l'ampleur de l'afflux de réfugiés ukrainiens, la Haut fonctionnaire Sophie Lavaux, en charge de Bruxelles Prévention et Sécurité, a déclenché mardi matin la phase provinciale de crise pour la Région de Bruxelles-capitale. Cette décision, prise en concertation avec le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, fait suite aux informations et avis émis par les 19 bourgmestres des communes bruxelloises réunis lundi en Conseil Régional de Sécurité (CoReS).

Selon Mme Lavaux, les autorités régionales entendent ainsi garantir une coordination optimale entre les différents niveaux de pouvoir ainsi qu'une organisation cohérente des initiatives communales et régionales sur le territoire bruxellois. L'activation d'une phase de gestion provinciale dépend de la nature de l'évènement, de l'ampleur de la situation, de son étendue géographique, des conséquences réelles ou potentielles mais aussi des moyens techniques et humains nécessaires pour y faire face. Concrètement, une gestion de crise provinciale signifie qu'un Comité de Coordination associant "les cinq disciplines" - opérations de secours; secours médicaux, sanitaires et psychosociaux; missions de police; appui logistique; information à la population et soutien à l'autorité administrative - est mis en place en concertation avec les autorités locales. La Haut fonctionnaire a réuni mardi matin les différentes disciplines afin de faire le point de la situation et des besoins actuels et futurs des communes impactées par la crise, a-t-elle précisé mardi matin. Les missions du Comité de Coordination consistent à évaluer la situation d'urgence, à solliciter les renforts en personnel et en matériel, à édicter des ordonnances de police, à coordonner les secours, à anticiper les problèmes. Au cours de ces différentes étapes, la Haut fonctionnaire veillera à mettre en œuvre une stratégie de communication vis-à-vis de la population via des moyens et canaux divers. A ce titre, une plateforme d'information régionale sera mise en place "dans les plus brefs délais". (Belga)