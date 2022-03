Ce jeune homme a commis des vols à main armée dans deux pharmacies namuroises, l'avez-vous vu?

Voici un avis de recherche diffusé à la demande du parquet de Namur

Les 10 et 14 février 2022, le même individu à commis deux vols à main armée dans des pharmacies situées à Namur.

Lors d’un fait, il a mentionné à la pharmacienne qu’il fréquentait les abris de nuit et qu’il n’avait pas droit aux allocations du CPAS.

L’auteur est âgé d’une vingtaine d’années. Il mesure entre 1m70 et 1m75 et est de corpulence mince. Il a les cheveux châtain clair bouclés et les yeux clairs.

Au moment des faits, il portait une veste bleu marine à capuche, un sweat gris clair à capuche, un pantalon en jeans bleu clair déchiré aux genoux et des baskets grises. Il était en possession d’un couteau.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via email : avisderecherche@police.belgium.eu.

Vous pouvez également réagir via le numéro gratuit 0800 30 300.