Prévisions météo: un peu de pluie, jusque 20 degrés et du sable à venir

Une onde sur un front chaud, associé à une dépression sur le sud de l'Espagne et le Maroc, se déplace du centre de la France vers l'Allemagne en passant sur la partie sud-est de notre territoire. L'air très doux d'origine subtropicale qui suit ce front chaud n'atteindra nos régions que mercredi matin et sera également chargé en sable du Sahara.

Aujourd'hui, le ciel sera d'abord très nuageux avec de la pluie sur le sud-est du pays. Dans le centre, il faudra plutôt s'attendre à des périodes de faibles pluies tandis que dans le nord-ouest, le temps restera sec. En cours d'après-midi, des éclaircies se dessineront depuis l'ouest et le temps deviendra sec partout. Les maxima seront compris entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et iront de 13 à 14 degrés dans le nord-ouest. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-est.

Ce soir et cette nuit, le temps restera sec avec des champs nuageux mais aussi de larges éclaircies. En fin de nuit, quelques pluies pourront toutefois se produire sur l'ouest du pays. Les minima se situeront entre localement 0 degré en haute Ardenne et 6 degrés en Lorraine Belge.

Jusque 20 degrés demain

Mercredi, l'air très doux d'origine subtropicale qui suit le front chaud atteindra nos régions le matin et sera chargé en sable du Sahara.

Il y aura éventuellement un peu de pluie sur l'ouest du pays. Ensuite, le temps deviendra rapidement sec partout avec des périodes ensoleillées. En fin d’après-midi, la nébulosité réaugmentera progressivement sur l’ouest tout comme le risque d'une averse. Les maxima seront compris entre 14 degrés en Hautes-Fagnes et 19 voire localement 20 degrés sur le centre et l’ouest, sous un vent modéré de sud-est.

Jeudi maussade

Jeudi, une faible perturbation s'évacuera par l'est en matinée. Elle conduira temporairement à un ciel couvert avec de faibles pluies ou bruines. Ensuite, de larges éclaircies gagneront l’ouest puis le centre du pays. Le temps restera plus nuageux sur le sud-est avec encore la possibilité d’une averse. Les maxima ne dépasseront plus 8 degrés en Hautes-Fagnes et 13 degrés en plaine. Le vent sera modéré et s’orientera au secteur nord.

Du beau temps pour vendredi et ce week-end

Vendredi, le temps sera ensoleillé et sec. Les maxima atteindront 10 degrés en haute Ardenne et 13 degrés sur l’ouest. Le vent s’orientera au nord-est et restera modéré.

Samedi, les conditions évolueront peu avec toujours beaucoup de soleil et la possibilité de quelques voiles d’altitude ou de quelques rares nuages cumuliformes. Maxima de 10 degrés en haute Ardenne à 13 degrés en plaine, sous un vent restant modéré de secteur est.

Dimanche, nous conserverons toujours beaucoup de soleil et un temps sec avec quelques champs nuageux inoffensifs possibles le long de la frontière française. Les maxima atteindront de 8 à 12 degrés. Le vent restera modéré de secteur est à sud-est.