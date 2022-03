Dans un bunker transformé en centre de fertilité, des bébés nés de mères porteuses attendent leurs parents biologiques

Au premier jour de l'invasion russe en Ukraine, le centre de reproduction assistée "BioTexCom" de Kiev a été déplacé dans un bunker en béton afin de protéger les bébés. Là, 21 enfants nés de mères porteuses ukrainiennes attendent que leurs parents biologiques viennent les récupérer.

Les lieux pris pour cible par les bombardements russes, il est presque impossible pour les parents biologiques qui se trouvent dans des pays comme le Canada, l'Italie et la Chine, d'effectuer le déplacement et de récupérer leurs enfants.

Le tonnerre des explosions secoue parfois le sous-sol de cette clinique de fortune, rapporte CNN.

Lundi matin, Victoria, une mère porteuse de 30 ans est arrivée à la clinique de fortune avec le petit garçon prénommé Laurence qu'elle avait mis au monde une semaine auparavant dans un hôpital. Elle n'a pas pu retenir ses larmes lorsqu'elle a remis l'enfant au personnel. "C'est encore plus dur qu'il soit dans un endroit où il y a des bombardements", explique Victoria. "Et quand est-ce que ses parents pourront l'emmener à cause de la guerre ? C'est vraiment dur."

Victoria a été transférée de la maternité au centre de maternité de substitution dans une camionnette conduite par un membre du personnel. L'homme a roulé à toute allure pour essayer de réduire le risque d'être touché par des missiles. Lorsque Victoria est entrée dans le bâtiment en berçant le bébé, elle a dit qu'elle pouvait entendre le bruit des tirs antiaériens ukrainiens au loin.

Une fois à l'intérieur du sous-sol, il y a eu trois explosions plus fortes, dont l'une a fait tomber un missile de croisière russe à moins d'un kilomètre de distance. Des images prises par des caméras de surveillance publiées sur les réseaux sociaux montrent un homme marchant dans la rue à proximité du bunker de fortune se retourner lorsque le missile tombe à quelques dizaines de mètres de lui. Personne ne semble avoir été tué dans l'explosion.

"Ils avaient attendu 20 ans pour leur bébé"

Les parents biologiques de bébé Laurence, qui ont fourni à la fois le sperme et l'ovule pour la grossesse, vivent à l'étranger. Mais on ne sait pas quand ils pourront récupérer leur fils. "Ils disent qu'ils arrivent", explique Victoria. "(Mais) c'est très difficile avec la paperasse en ce moment. Combien (de temps) ça va (prendre), personne ne peut le dire."

Victoria ajoute qu'elle a tenu les parents de Laurence informés "jusqu'à la dernière minute" avant de remettre le bébé au centre de maternité de substitution. "Et j'espère que nous resterons en contact, car (la situation est) très difficile."

De nombreux pays à travers le monde ont des règles strictes sur la pratique de la maternité de substitution, et certains couples qui luttent pour avoir un bébé se sont naturellement tournés vers l'Ukraine ces dernières années, où la maternité de substitution commerciale n'est pas interdite, et ses cliniques offrent des prix compétitifs par rapport à d'autres pays.

Ihor Pechenoga, le médecin qui aide à gérer le centre de maternité de substitution, a déclaré que les femmes sont payées entre 17. 500 et 25.000 dollars (soit entre 15.200 euros et 22.000 euros) pour devenir mère porteuse.

Si Victoria est devenue mère porteuse, c'est pour offrir un toit à sa propre fille de 13 ans qu'elle a eu à 17 ans et qui a quitté l'Ukraine pour la Bulgarie.

Après avoir été hospitalisée pendant la majeure partie de sa grossesse avec Laurence en raison de complications, et face à ce qu'elle décrit comme le traumatisme d'abandonner le bébé avec lequel elle sent qu'elle s'est maintenant liée, Victoria explique qu'elle ne le refera jamais plus.

BioTexCom a suspendu le programme en raison de la guerre, se concentrant sur le soutien aux femmes actuellement enceintes et sur la sortie des nouveau-nés du pays en toute sécurité. Alors que la clinique peut essayer de transporter les bébés vers des zones plus sûres à l'ouest de l'Ukraine, les nouveaux parents doivent toujours récupérer les bébés à l'intérieur du pays pour des raisons légales - et certains ont peur de traverser la frontière.

Six infirmières travaillent à la clinique pour nourrir et soigner les 21 bébés. Elles s'inquiètent de plus en plus de l'évolution du conflit, à mesure que les bombes atterrissent plus près du bâtiment. Les bébés peuvent ressentir la peur et l'inquiétude dans la pièce, estime une nounou, Antonina Yefimovich, 37 ans.

Selon le pédiatre Ihor Pechenoga, certains parents devraient quand même bientôt arriver: "Tout dépend de la force du désir des parents", estime-t-il. "J'ai rencontré des parents qui sont venus à Kiev pour récupérer leur bébé. Ils avaient les larmes aux yeux. Ils avaient attendu leur bébé pendant 20 ans, (donc) bien sûr, ils sont venus quoi qu'il arrive. Mais il y a aussi "des couples qui ont peur, parce qu'il y a une guerre ici, et une guerre grave".

Les 6 nounous ont refusé les opportunités de quitter Kiev, car elles ne veulent pas abandonner ces enfants. "J'irais bien (parce que) j'ai aussi ma propre famille. Mais nous n'avons personne à qui laisser ces bébés", estime Yefimovich.