Cette école namuroise se mobilise pour l'Ukraine: elle organise le rapatriement et l'accueil de 40 réfugiés

En plus d'une collecte de vivres et de médicaments, l'Institut Saint-Louis de Namur organise le rapatriement et l'accueil de 40 réfugiés.

L'Institut Saint-Louis de Namur se mobilise pour l'Ukraine. Plusieurs élèves d'origine ukrainienne y sont scolarisés. Avec leur directeur, ils ont émis le souhait de pouvoir venir en aide au peuple ukrainien. Un car rempli de vivres, de médicaments, de jouets et de matériel de première nécessité est parti ce matin à 9 heures depuis l'Institut. Ce car, financé grâce à des dons des parents, se rend vers la frontière polono-ukrainienne pour y déposer les dons. À son bord, Michel, élève de rhéto, et sa maman. "Ça me touche beaucoup. J'ai encore de la famille sur place, pas loin des combats. Ça me touche, mais je me sens serein pour eux et ce qu'on entreprend aujourd'hui." Sur place, une quarantaine de réfugiés les attendent. Ils prendront le car pour revenir en Belgique, d'ici 2 à 3 jours. Chez nous, ils seront accueillis par des familles d'élèves qui ont montré leur intérêt. Elles sont environ une dizaine.