Chiens et chats: comment mieux gérer leur perte de poils saisonnière?

Julie Willems, comportementaliste animalier, était l'invitée de RTL Info Bienvenue ce midi, et a donné quelques conseils pour gérer la chute de poils de nos petits compagnons.

Pour nos animaux l'arrivée du printemps est synonyme de perte de poils. Une étape essentielle pour eux, mais qui s'avère vite agaçante pour les propriétaires, à la vue de leur salon envahi par cette mue.

Tout d'abord, pourquoi nos chats et nos chiens perdent-ils leurs poils?

Il peut y avoir plusieurs causes. D'abord des causes médicales qui sont bien connues des vétérinaires. Mais aujourd'hui la cause principale est l'arrivée du printemps. Nos animaux se débarrassent de leurs poils d'hiver pour faire place à leur pelage d'été plus fin et léger. C'est tout à fait normal en cette période, aussi bien chez le chien que chez le chat. À noter que les chats habitués à sortir sont encore plus sujets à ce phénomène. Il existe deux mues saisonnières. L'une est très importante et a lieu au printemps, comme c'est le cas maintenant. Mais on peut aussi assister à une perte saisonnière en automne, et qui vient faire place cette fois-ci aux poils d'hiver.

Que peut-on faire pour atténuer ce phénomène?

On ne sait rien faire contre, il s'agit d'un phénomène naturel. En revanche, pour avoir un petit peu moins de poils à l'intérieur, il est important de bien brosser son chien ou son chat à l'extérieur pour enlever le surplus. Pour ce faire, je recommande l'usage d'une brosse. Il est aujourd'hui possible d'acquérir une brosse qui n'enlève que les poils morts, et ne fais pas mal à l'animal.

Comment différencier une mue saisonnière d'une perte de poils inquiétante?

Si votre animal perd beaucoup de poils en dehors des périodes de mue, alors on peut se tourner vers la cause psychologique. En effet, la perte de poils est souvent signe d'anxiété et de stress chez le chat et le chien. Malheureusement, il s'agit là d'un symptôme de plus en plus fréquent chez nos animaux. Dans ce cas-ci, il faut essayer d'identifier la cause de ce stress, et travailler dessus pour que l'animal retrouve son bien-être.