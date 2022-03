Cuve à mazout remplie avant l'annonce, poêle à pellets, chauffage collectif: quel est le niveau de souplesse du chèque de 200€ promis par le gouvernement ?

RTL info répond à vos questions: cette semaine est consacrée à l'énergie. Ce mercredi, retour sur les annonces du gouvernement en matière d'aides. Elles suscitent pas mal d'interrogations.

Notamment sur le fameux chèque de 200€ sur les factures de mazout. Vous êtes nombreux à nous demander si vous pouvez en bénéficier. Marie Christine nous explique qu'elle a fait le plein de sa cuve à mazout cette semaine, et se demande si elle aura droit au chèque de 200€.

On peut tout de suite la rassurer : ce sera le cas. En fait, cette mesure est rétroactive. Le chèque de 200€ sera accordé pour toute facture de mazout, effectuée depuis le premier janvier dernier et jusqu'au 30 septembre. Concrètement, vous n'aurez en théorie rien à faire. C'est en tout cas la volonté de cette mesure. Elle sera directement déduite de la facture de votre fournisseur. La réduction devrait être appliquée dès que les détails pratiques seront définis, et ça devrait être assez rapide. Notez qu'elle est également valable pour les pleins de citernes de propane ou de butane.

De nombreux propriétaires de systèmes de chauffage à pellet s'interrogent également : qu'en est-il pour eux ?

Aucune intervention n'est prévue à ce stade pour les utilisateurs du pellet. Malgré les augmentations de prix de ces derniers mois, qui concernent aussi le pellet, il reste bien meilleur marché que le gaz et le mazout.

Interrogation également pour ceux qui vivent en appartements, avec chauffage collectif pour l'immeuble. C'est le cas de Claudine...

En effet, c'est un problème. La réduction de la TVA sur le gaz et le chèque de 200€ pour le mazout ne sont attribuables qu'aux contrats de ménage, et pas aux professionnels. Or souvent, dans les immeubles à appartement, les contrats sont souscris par l'association des copropriétaires. C'est ce qu'on appelle une personne morale, qui bénéficie d'un contrat de consommateur professionnel. Et donc, n'a pas droit aux différentes aides en matière d'énergie. Plusieurs associations ont dénoncé ce problème. Elles proposent notamment un certificat de TVA, qui garantirait que l'immeuble est essentiellement utilisé à des fins résidentielles. Rien n'a encore été acté sur ce point jusqu'ici. La Belgique compterait pourtant 225.000 immeubles à appartements, qui hébergent plus de 1.500.000 de logements.