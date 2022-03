Sarah a reçu sa facture d'électricité de mars, et la TVA est toujours à 21%: est-ce normal ?

Toute cette semaine, RTL info répond à VOS questions sur l'énergie. On commence avec celle de Sarah, qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous récemment. "Le gouvernement n'avait-il pas dit qu'il y aurait une réduction de la TVA sur l'électricité au 1er mars ? Je viens de recevoir ma facture de chez Total Energies, et rien, que dalle. Aucune diminution de la TVA...? Encore du vent et des paroles en l'air", nous a confié cette habitante de Vielsalm.

Hé bien, Sarah a raison. Le gouvernement a en effet décidé début février d'abaisser la TVA sur l'électricité à 6%. Une baisse temporaire... du mois de mars au mois de septembre. Le hic, c'est que les fournisseurs d'électricité n'ont pas été en mesure de modifier cette TVA dans les temps. Ils évoquent des raisons techniques et d'organisation. Donc la facture d'acompte du mois de mars affiche toujours une TVA à 21%. Mais ca sera bien pris en compte.

La réduction s'appliquera en fait plus tard, au moment du décompte annuel.