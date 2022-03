Deux Slovaques inculpés d'espionnage pour le compte de la Russie

(Belga) Les autorités slovaques ont déclaré mardi avoir inculpé deux Slovaques d'espionnage pour le compte de la Russie, les accusant d'avoir transmis à Moscou des renseignements hautement sensibles concernant l'Otan et l'Ukraine.

"Nous avons pris des mesures visant à éliminer les activités d'un réseau de renseignement de la Fédération de Russie opérant en Slovaquie", a déclaré le chef de la police Stefan Hamran à la presse. "Quatre personnes ont été arrêtées, et deux d'entre elles ont été inculpées d'espionnage", a-t-il dit, ajoutant que les deux autres avaient été libérées. L'annonce intervient au lendemain de l'expulsion par la Slovaquie de trois diplomates russes pour espionnage. M. Hamran a identifié les deux Slovaques inculpés comme étant Bohus M., un ancien membre du service de renseignement, et Pavol B., un ancien vice-recteur de l'Académie militaire slovaque. Ils ont été arrêtés lundi et risquent jusqu'à 13 ans de prison s'ils sont reconnus coupables. "Pavol B. fournissait aux services secrets russes des renseignements concernant les intérêts de l'Otan et des forces armées slovaques depuis 2013", a déclaré Hamran. Bohus G. avait pour sa part servi de contact pour les services de renseignement militaire russe GRU. "Il a collecté et fourni des informations hautement sensibles et classifiées", a déclaré M. Hamran. Le procureur Daniel Lipsic a déclaré que les deux hommes avaient admis avoir accepté des pots-de-vin de plusieurs dizaines de milliers d'euros en échange d'informations classifiées. "Les informations obtenues par les services de renseignement russes concernaient également l'Ukraine", a-t-il déclaré à la presse.