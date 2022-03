Une œuvre monumentale de Rubens réinstallée au KMSKA pour sa réouverture en septembre

(Belga) Le "Baptême du Christ" de Peter Paul Rubens a été réinstallé au Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers (KMSKA). Ce tableau monumental est l'un des premiers chefs-d'œuvre à y être replacé à l'approche de la réouverture du bâtiment en septembre, après pas moins de 11 ans de travaux de rénovation et de transformation.

Pendant la fermeture du bâtiment, la collection du KMSKA a été conservée dans des dépôts internes et externes. Un certain nombre d'œuvres ont également été prêtées à d'autres musées ou lieux d'exposition. Certains retables ont par exemple pu être admirés à la cathédrale Notre-Dame d'Anvers. "Grâce à l'intense coopération avec des musées du monde entier, nos œuvres d'art ont été admirées par quelque 6,7 millions de personnes au cours des 11 dernières années", a déclaré le président du KMSKA, Luk Lemmens. "Si vous ajoutez à cela les prêts individuels de longue durée au sein de notre pays et dans les pays voisins, ce nombre est encore plus élevé. Le musée a peut-être été fermé au public, mais les œuvres d'art du KMSKA ne sont pas restées sous clé. Nous sommes néanmoins heureux de pouvoir enfin à nouveau les exposer dans notre musée." Un important travail devra encore être accompli dans les mois à venir en vue du retour des œuvres qui seront exposées au KMSKA. Environ 650 des 8.400 pièces de la collection sont concernées. (Belga)