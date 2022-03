Guerre en Ukraine: Pierre Zakrzewski, cameraman de Fox News, tué près de Kiev

Un cameraman irlandais de Fox News a été tué alors qu'il couvrait la guerre en Ukraine, a annoncé mardi la chaîne de télévision américaine, évoquant un "jour déchirant" pour le média et pour tous les journalistes.



Pierre Zakrzewski accompagnait le journaliste Benjamin Hall, blessé lorsque leur véhicule a été la cible de tirs lundi à Horenka, près de Kiev, a indiqué la PDG de Fox News Media, Suzanne Scott, dans un communiqué.



Selon des médias locaux et l'organisation Reporters Sans Frontières, la journaliste ukrainienne Oleksandra Kuvshinova, qui était "fixeuse" (contact local qui assiste des journalistes en mission) pour l'équipe de Fox News, a également été tuée dans l'attaque.



Basé à Londres, Pierre Zakrzewski se trouvait en Ukraine depuis le mois de février.



C'était "un photographe de guerre qui a couvert pratiquement tous les événements internationaux pour Fox News, de l'Irak à l'Afghanistan en passant par la Syrie", a expliqué Suzanne Scott.



Il avait été récompensé en décembre par un prix interne à Fox News, notamment pour avoir "joué un rôle clé dans l'évacuation de nos pigistes afghans et de leurs familles après le retrait américain" du pays, a souligné la cheffe de la chaîne.



Pierre Zakrzewski "risque sa vie dans les zones de conflits pour faire des reportages pour Fox News. Il produit, édite et filme sans repos et sous une pression immense", avait à l'époque affirmé un présentateur vedette de la chaîne, Bill Hemmer. Il avait salué ses "connaissances inestimables" et son "éthique de travail impeccable".



"Guerre immorale"



Le Premier ministre irlandais Micheal Martin s'est dit "profondément choqué et triste par la mort du citoyen et journaliste irlandais Pierre Zakrzewski", dans un message sur Twitter.



Il a également condamné "cette guerre aveugle et immorale de la Russie contre l'Ukraine".



"C'est un jour déchirant pour Fox News Media et pour tous les journalistes risquant leur vie pour informer", a souligné Suzanne Scott.



Benjamin Hall, de nationalité britannique et correspondant de Fox News au département d'Etat, reste pour sa part hospitalisé en Ukraine, a-t-elle précisé.



Il a été blessé aux jambes par des éclats d'obus et placé en soins intensifs, avait indiqué lundi la procureure générale ukrainienne, Irina Venediktova.



Pierre Zakrzewski est le cinquième journaliste, et le deuxième étranger, tué depuis le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février.



L'Américain Brent Renaud a été tué par balle dimanche dans la banlieue nord-ouest de Kiev. Avant Oleksandra Kuvshinova, le journaliste ukrainien Evgueni Sakoun a été tué dans le bombardement de la tour de télévision à Kiev et son confrère Viktor Doudar a péri pendant des combats près de Mykolaïv (sud), selon les autorités ukrainiennes qui ont aussi dénombré plus de 30 blessés parmi les membres de la presse couvrant le conflit.



Au moins 636 civils, dont une cinquantaine d'enfants, ont été tués en Ukraine et plus de 1.100 ont été blessés, d'après le dernier décompte de l'ONU, qui souligne que ses bilans sont probablement très inférieurs à la réalité.



Au moins 3 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion, a par ailleurs indiqué mardi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Genève.