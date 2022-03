Charles Michel s'entretient avec Vladimir Poutine: la vie des civils en priorité

(Belga) Le président du Conseil européen Charles Michel a indiqué mardi après-midi sur Twitter s'être entretenu avec le président russe Vladimir Poutine, pour réitérer auprès de lui l'appel européen à "mettre urgemment un terme à la guerre fratricide contre l'Ukraine", selon les mots du Belge. "L'UE est unie dans sa condamnation de l'agression russe", assure-t-il, rappelant qu'un nouveau paquet de sanctions a été approuvé le même jour.

Les deux hommes ont abordé, selon Charles Michel, la question des négociations qui ont lieu entre représentants russes et ukrainiens, mais qui n'ont jusqu'ici pas abouti à un cessez-le-feu durable. Mardi, les pourparlers ont d'ailleurs repris, via vidéoconférence. Les deux parties ne veulent pas s'avancer à un pronostic, mais parallèlement les bombardements russes se poursuivent, y compris sur la capitale Kiev. Trois Premiers ministres européens, le Polonais Mateusz Morawiecki, le Tchèque Petr Fiala et le Slovène Janez Jansa ont entamé mardi un voyage vers Kiev, en train, pour y rencontrer entre autres le président Volodymyr Zelensky. Un voyage qui ne se fait pas sur base d'un mandat formel des 27, et qui n'est pas sans risque, commentait-on mardi dans les cercles européens. Charles Michel a répété mardi auprès de Vladimir Poutine que la "protection de vies civiles est l'absolue priorité", alors qu'une frappe contre un immeuble d'habitation à Kiev a causé le même jour la mort d'au moins quatre personnes, selon le maire de la ville. Il s'agit de "bombardements indiscriminés", qui doivent "cesser", interpelle le Belge sur Twitter. (Belga)