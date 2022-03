Rouler à 100 Km/h maximum sur l'autoroute: un bon moyen de réduire sa consommation de carburant?

Pour diminuer leur consommation de carburants, certains ont décidé de rouler moins vite. Mais à quel point est-ce vraiment efficace ? Pour le savoir, l'une de nos équipes s'est rendue aux Pays-bas, où la vitesse maximale, sur autoroute, en journée, est récemment passée de 130 à 100 kilomètres à l'heure. Le but était de protéger l'environnement. Mais la mesure permet aussi de faire des économies.

Pour entrer aux Pays-Bas par l'autoroute, la limite de vitesse était 130 Km/h. Depuis mars 2020, entre 6h du matin et 19h, le maximum c'est 100Km/h. Un choix dicté par des préoccupations environnementales. Cette diminution de vitesse entraine une réduction de consommation, et donc de production de CO2, d'environ 25%. De nombreux Néerlandais ont un peu de mal à lever le pieds.

"Pourquoi en Hollande on est les bons élèves de la classe ? Alors qu'en Belgique et en Allemagne, ils peuvent rouler plus vite", déplore une femme rencontrée à Maastricht. "Quand je vais en Belgique, je suis content de passer la frontière, je peux enfin faire du 120", confie un homme. "Quand je suis derrière mon volant, j'ai tendance à m'endormir, c'est trop lent !", raconte un autre.



La règle des 100 Km/h est entrée en application juste au début du Covid. Impossible donc de savoir objectivement si ça a fait diminuer la quantité de carburant vendue. De nombreux Néerlandais s'y sont habitués. "Pour moi c'est OK, c'est la règle. C'est comme ça maintenant", constate une femme. "Sur mon ordinateur de bord, je vois la consommation, ça me stimule. Je vois que j'économise de l'argent et j'arrive juste quelques minutes plus tard", raconte un homme.

Quel pourrait être l'impact financier pour les automobilistes si la même mesure était prise chez nous ? Le Belge moyen effectue 37% de ses kilomètres sur autoroute. Tenir le 100 lui permettrait d'économiser 9% de carburant. Un conducteur qui effectue 75% de ses trajets sur autoroute pourra lui économiser 18,5%.

"Moi je roule déjà à 90, donc je pense que ça ferait pas de tort parce que il y a beaucoup de gens qui roulent trop vite", confie un Liégeois. "D'habitude, je roule à 100, 110, donc ça ne me changera rien", estime un deuxième homme. "Si ça permet de réduire la consommation, pourquoi pas...", dit un troisième.



En mode full électrique, passer de 120 à 100 Km/h permet des économies encore plus importantes.