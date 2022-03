Christophe, agent de gardiennage, pense à démissionner à cause du prix du carburant: "On est remboursé uniquement pour l'aller, pas le retour"

Les trajets entre domicile et lieux de travail deviennent de plus en plus chers. C'est particulièrement vrai pour les agents de gardiennage qui doivent parfois faire de longues distances. C'est ce que nous a confié l'un d'entre eux, via le bouton orange Alertez-nous.

Christophe, de son prénom d’emprunt, est agent de gardiennage depuis 10 ans. Aujourd’hui, comme plusieurs de ses collègues, il pense à quitter son travail. La raison ? La hausse des prix du carburant qu’il ne peut plus assumer. "Je connais quelques collègues qui sont dans l’obligation de dormir dans leur véhicule parce qu’ils travaillent 12h. Ils savent que le lendemain ils vont travailler sur le même poste. Donc ils préfèrent dormir dans leur voiture plutôt que faire le trajet du retour jusque chez eux. Parce que les frais sont vraiment importants." Des frais de déplacement importants qui, selon cet ouvrier, ne sont pas suffisamment pris en charge par l’entreprise. "Le problème, c’est qu’on est remboursé uniquement pour l’aller, pas le retour. Donc ça devient compliqué quand on voit certains collègues qui font 150 km pour aller travailler… Les frais de déplacement que l’employeur nous proposent actuellement ne couvrent pas du tout les frais réels en fait." Une société rencontrée par RTL INFO est bien consciente du problème. Alors, elle tente de limiter les trajets des ouvriers. "On essaye que tous nos agents travaillent à moins de 50 km de leur domicile, parce que ça a un coût pour eux, assure Karel Trinchese, responsable des ressources humaines d'une société de gardiennage. Ensuite, si c’est plus loin, par exemple pendant certains festivals, on le loge sur place. Ça évite les coûts et la fatigue de l’agent." Contactée par nos soins, l’Association professionnelle pour le secteur du gardiennage se dit consciente de l’impact de la hausse des prix du carburant. Mais elle explique n’avoir reçu aucune plainte des travailleurs et des syndicats.