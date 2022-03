Réduction de la TVA sur le gaz naturel: une mesure suffisante pour diminuer la facture d'énergie?

Comme il l'avait déjà fait pour l'électricité, le gouvernement fédéral va donc réduire, dès le mois d'avril, la TVA sur le gaz naturel à 6 pourcents. Alors, cela va-t-il suffire pour "compenser" les dernières augmentations ? Combien les consommateurs pourront-ils économiser ?

Il y a trois semaines, Roger, avec l'aide de son fils, faisaient ses comptes pour le gaz. Il est passé de 68 euros à 255 euros par mois. Il envisageait des solutions extrêmes. "Aller au CPAS ou aller au Restos du coeur", confiait-il. Aujourd'hui, avec 6% de TVA au lieu de 21 pendant 6 mois, père et fils refont les comptes, l'impact est plutôt réduit.



"Peut-être sur le décompte annuel, il y aura 60, 70 euros de différence", estime son fils. "C'est rien du tout. Je vais chercher un quart de beurre, de margarine et j'en ai pour 10 euros, c'est tout", déplore Roger.

Et en plus, leur fournisseur d'énergie ne veut pas répercuter la diminution sur les provisions mensuelles. "Ils ne veulent pas. Et en calcul fin d'année, ce sera établit sur la régularisation annuelle. C'est ce qu'ils m'ont dit", indique le fils de Roger.

Avec l'électricité qui suit le mouvement, un loyer à payer et une pension modeste, Roger se demande toujours comment il va s'en sortir. "Je ne tiens pas à aller mendier à mes enfants en disant 'je n'ai plus rien à manger'... Avec 49 ans de travail !", lance-t-il.

À 86 ans, pas question pour lui de baisser le thermostat.