Invasion de l'Ukraine - La Russie notifie son prochain retrait du Conseil de l'Europe et de la CEDH

(Belga) La Russie a décidé mardi d'engager la procédure de "sortie du Conseil de l'Europe", accusant l'Otan et l'UE d'en avoir fait un instrument au service de "leur expansion militaro-politique et économique à l'Est". "La notification du retrait de la Fédération de Russie de l'Organisation" a été remise mardi à sa secrétaire générale Marija Pejcinovic Buric, a affirmé dans un communiqué le ministère russe des Affaires étrangères.

Le porte-parole du Conseil de l'Europe a confirmé en fin d'après-midi, via Twitter, que la notification formelle de retrait de l'organisation de la part de la Russie avait été reçue. La Russie a aussi notifié "son intention de dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH)", indique-t-il. Sous les statuts du Conseil de l'Europe, le retrait sera normalement effectif en fin d'année. La Russie était devenue le 39e Etat membre du Conseil de l'Europe en février 1996. Son retrait sera un coup dur financier pour l'institution, au-delà de ses implications en termes de droits de l'Homme: Moscou est un des contributeurs majeurs à son budget, avec plus de 34 millions injectés pour 2022, sur un budget total de 477 millions. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), qui siège à Strasbourg, se rassemblait justement en plénière extraordinaire lundi et mardi pour discuter des conséquences de l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Il était attendu qu'elle appelle Moscou à se retirer de l'organisation. Précédemment, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, son exécutif en quelque sorte, qui rassemble les ambassadeurs des Etats membres, avait suspendu les droits de représentation de la Russie dans ses organes, en réaction à l'invasion. La Russie restait cependant membre, et partie aux conventions liées à l'organisation, comme la Convention européenne des droits de l'homme. (Belga)