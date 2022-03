Sommet extraordinaire de l'Otan le 24 mars à Bruxelles

(Belga) Les chefs d'Etats et de gouvernement des Etats membres de l'Otan tiendront un sommet extraordinaire le 24 mars prochain à Bruxelles, a annoncé mardi le secrétaire général Jens Stoltenberg.

"J'ai convoqué un sommet extraordinaire le 24 mars au quartier général de l'Otan", indique-t-il sur Twitter. "Nous discuterons des conséquences de l'invasion russe en Ukraine, de notre ferme soutien à l'Ukraine et de la poursuite du renforcement de la dissuasion et de la défense de l'Otan, en réponse à une nouvelle réalité pour notre sécurité." Le président américain Joe Biden participera à ce sommet extraordinaire. Cette information a été confirmée sur Twitter par le représentant américain auprès de l'Otan et par la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, lors d'un point presse. Selon cette dernière, il réitérera, entre autres, "l'engagement inébranlable" des États-Unis envers l'Organisation transatlantique. Mme Psaki a également confirmé que Joe Biden participera au sommet de l'UE le même jour. Auparavant, Belga avait appris de sources européennes que le président américain serait présent le premier jour du sommet européen, qui se tient jeudi et vendredi prochains à Bruxelles. "En ce moment critique, l'Amérique du Nord et l'Europe doivent se tenir côte à côte au sein de l'Otan", avaient souligné ces sources. Plus tôt dans la journée, M. Stoltenberg, à la suite d'une question sur le sujet lors d'une conférence de presse, avait encore déclaré que l'Otan était en mesure d'organiser un sommet "à court terme". Un jour après l'invasion russe, les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'organisation s'étaient déjà entretenus lors d'un sommet virtuel. (Belga)