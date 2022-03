Invasion de l'Ukraine - Les pays de l'UE réservent plus de 10.000 lits d'hôpital aux Ukrainiens

(Belga) Les 27 pays de l'Union européenne ont réservé ensemble plus de 10.000 lits d'hôpital pour des Ukrainiens, ont annoncé mardi la commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides et le ministre français Olivier Véran.

"Nous nous assurons de réserver plus de 10.000 lits dans les hôpitaux des Etats membres pour y transférer les patients en attente de soins", a indiqué la commissaire chypriote après une réunion en vidéoconférence des ministres de la Santé. "Cela comprend les lits pour les patients en pédiatrie, pour les nouveau-nés prématurés et leurs mères, pour les patients atteints d'un cancer, les grands brûlés et les patients en unité de soins intensifs", a-t-elle ajouté. Pour gérer le transfert des Ukrainiens fuyant la guerre vers des hôpitaux européens, des "hubs sanitaires" (points de contrôle de l'état de santé des patients) seront installés aux frontières entre l'UE et l'Ukraine. Durant la semaine, la Commission européenne avait déjà communiqué sur une opération d'évacuation qui a eu lieu le 13 mars. Il s'agissait d'une première évacuation médicale coordonnée par l'UE, depuis la Pologne. Quelques enfants souffrant d'une maladie chronique avaient été transférés, avec leurs parents, vers un hôpital italien. Le transfert s'était fait à la demande de la Pologne, soutenu financièrement et opérationnellement par le mécanisme de protection civile de l'UE, selon la Commission. Depuis le début de la crise, l'Italie a accueilli plusieurs dizaines d'enfants ukrainiens malades, dont au moins 24 en Lombardie et 13 dans le Piémont, selon les autorités locales. La Belgique garde 150 lits d'hôpitaux à la disposition de patients, victimes de guerre ou autres, en provenance d'Ukraine, avait annoncé début mars Marcel Van der Auwera, du SPF Santé publique. (Belga)