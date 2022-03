Coronavirus - Bond des contaminations en France

(Belga) Le nombre de contaminations au Covid-19 a bondi à plus de 116.000 cas en France, selon les données de Santé publique France publiées mardi, au lendemain de la levée de l'essentiel des restrictions sanitaires.

Depuis lundi, toute personne qui le désire peut accéder aux cinémas, théâtres, restaurants ... sans justifier d'un pass vaccinal, et le masque est tombé dans les commerces, écoles et lieux de culture et de loisirs. Ces mesures d'allègement avaient été annoncées par le gouvernement français début mars quand la forte et longue cinquième vague de l'épidémie redescendait clairement, mais ce n'est maintenant plus le cas. Les laboratoires ont enregistré 116.618 cas positifs depuis lundi. La moyenne quotidienne sur sept jours, qui lisse les à coups journaliers, était remontée à plus de 60.000 cas depuis vendredi dernier. Elle s'établit à 69.249 mardi. Le nombre de patients hospitalisés est stable (20.919), mais celui des entrées à l'hôpital sur sept jours remontre très légèrement. La pression sur les services de réanimation continue de baisser légèrement, avec 1.783 malades. La maladie a emporté 146 personnes en 24 heures dans les hôpitaux, pour un bilan total de 140.440 décès en France depuis le début de la pandémie il y a plus de deux ans. La vaccination stagne, avec 80,5% de la population totale ayant reçu au moins une dose de vaccin. Le gouvernement a en outre décidé d'ouvrir dès à présent la quatrième dose de vaccin aux plus de 80 ans. Le masque reste obligatoire dans les transports et les établissements de santé et les entreprises peuvent toujours décider de l'imposer à leurs employés. (Belga)