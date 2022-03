Les Talibans ferment la mission diplomatique afghane aux USA

(Belga) Le régime taliban en Afghanistan ferme la mission diplomatique du pays aux Etats-Unis, sept mois après avoir pris le pouvoir à Kaboul, selon des sources diplomatiques citées par l'agence de presse dpa.

L'ambassade d'Afghanistan à Washington et les consulats à New York et Los Angeles cesseront leurs opérations dès mercredi, selon un diplomate afghan s'exprimant sous couvert de l'anonymat. Cette source avance "le manque de ressources" comme une des raisons pour la fermeture de ces représentations, sans fournir davantage de détails, mais en précisant tout de même que des efforts ont été fournis pour maintenir les opérations jusqu'au bout. Les diplomates œuvrant actuellement aux USA avaient été nommés par l'ancien gouvernement afghan, appuyé par les Etats-Unis avant d'être renversé par les Talibans en aout dernier. Ces employés n'ont pas été rémunérés depuis des mois. Après la fermeture de l'ambassade, les diplomates afghans disposent de 30 jours pour demander une extension de leur séjour sur le sol américain avant d'être déportés, avait rapporté le New York Times vendredi, citant des sources du département d'Etat. Mais ils ne seraient pas renvoyés vers l'Afghanistan, sans toutefois qu'il soit précisé où ils seraient alors déplacés. Environ un quart de la centaine de diplomates afghans aux USA n'ont pas encore demandé à prolonger leur séjour dans le pays, selon ces informations de presse. (Belga)