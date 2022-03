Un incendie en cours dans un hôtel près de la place Rogier à Bruxelles: un pompier est décédé dans l'intervention

Ce mercredi matin, un incendie s'est déclaré vers 3h30 dans l'ancien hôtel Sheraton, situé place Rogier, à Bruxelles. Selon le porte-parole des pompiers Walter Derieuw, le sinistre a débuté dans la partie en travaux de l'hôtel, donnant sur la place Rogier. Le feu serait difficile à atteindre, se trouvant dans une gaine technique.

Selon nos informations, un pompier est décédé dans l'intervention. Il a été enseveli dans les décombres après la chute d'un escalator, lors des travaux d'extinction. La victime a été désincarcérée le plus vite possible, selon Walter Derieuw, mais il était déjà trop tard. "Tous nos collègues pompiers sont fortement choqués, et dès que possible on les a libéré, pour être remplacés par d'autre collègues. Ils seront accueillis à la caserne pour un soutien psychologique".

Contacté par nos soins, le bourgmestre de St-Josse-Ten-Noode, Emir Kir, a dit être "abattu par la nouvelle", et souhaite leur rendre hommage : "C'est au risque de leur vie qu'ils font ce métier, on ne se rend pas compte de ce que c'est. Je suis vraiment ému par tout ça".

L'immeuble a été évacué des 300 clients de l'hôtel Thon, juste à côté. Une personne a été dépêchée à l'hôpital après avoir été intoxiquée. Sur place, il y a actuellement une cinquantaine de pompiers, cinq autopompes et deux auto-échelles. Selon Emir Kir, le feu est déjà maitrisé, mais le travail des soldats du feu n'est pas terminé, ils devront procéder à un important travail de ventilation. La police a déjà constitué un périmètre de sécurité, et la station de métro Rogier est actuellement fermée.

Les lignes de bus 46, 58, 61 et 88 ont été déviées. Seule la ligne 88 perd cependant un arrêt, celui de Rogier. La circulation automobile a également été déviée. Les lignes de métro 2 et 6, ainsi que les trams 3, 4, 25 et 55 ne s'arrêtent plus non plus à Rogier.