La FWB accorde une aide humanitaire d'urgence de 250.000 euros pour soutenir l'Unicef

(Belga) Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet, a décidé d'apporter une aide humanitaire d'urgence de 250.000 euros pour soutenir l'Unicef dans ses activités de protection et d'éducation de la petite enfance ukrainienne, annonce-t-il mercredi dans un communiqué.

Ce soutien s'articulera autour de deux axes. Tout d'abord l'éducation via la distribution de kits de développement de la petite enfance pour que les enfants puissent participer à des activités récréatives, ludiques et éducatives. Le deuxième axe est le soutien psychosocial aux enfants et aux parents ou aux personnes en charge qui ont subi des traumatismes et un stress important. Des psychologues, des travailleurs sociaux et des professionnels qualifiés sont disponibles pour fournir un soutien à ces personnes. Ces interventions se feront au sein des "Points bleus", des espaces sécurisés mis en place par l'Unicef le long des voies de transit et où les enfants et les mères peuvent accéder aux principaux services d'urgence. (Belga)