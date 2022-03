De la poussière saharienne sur l'Europe occidentale jusqu'à jeudi

(Belga) Une grande quantité de poussière saharienne se déplacera vers le nord de l'Europe au cours des prochains jours, avance mercredi dans un communiqué le Service Copernicus pour la surveillance de l'atmosphère (Cams). Les valeurs les plus élevées étaient attendues entre mardi et jeudi.

Un important panache de poussière "présentant des valeurs très élevées de profondeur optique des aérosols (AOD) et de concentrations de poussière", se déplace vers le nord à travers la péninsule ibérique, la France et les régions centrales de l'Europe. Les prévisions des services européens du Cams montrent également une dégradation de la qualité de l'air sur une grande partie de l'Espagne, du Portugal et de la France, en raison de cette poussière saharienne. Ces fortes concentrations de poussière peuvent avoir des répercussions sur le système respiratoire de toutes les personnes vivant dans les régions concernées et s'ajoutent à la pollution atmosphérique, souligne le Cams. "Alors que la poussière affectera la qualité de l'air dans certaines parties du sud-ouest de l'Europe, les impacts à plus grande échelle seront un ciel brumeux ou quelques dépôts de surface", explique un scientifique du Cams, Mark Parrington. (Belga)