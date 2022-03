Un chèque de 200€ sur les factures de mazout: qu’en est-il des copropriétaires avec un chauffage collectif ?

Le gouvernement fédéral a dégagé un accord lundi pour alléger les factures liées à l'énergie. Parmi les mesures : un chèque de 200€ sur les factures mazout. Ce point est sujet à discussion, est-ce que tous les copropriétaires pourront en profiter ? Lorsque leur chauffage est collectif, ils ne sont pas considérés comme des ménages, cela peut poser problème.

Certains copropriétaires sont déçus par la nouvelle mesure destinée à alléger les factures mazout. Ceux qui ont un chauffage collectif pourraient ne pas pouvoir en profiter. Quand il s'agit de remplir la cuve ou la citerne, c'est la copropriété qui paie. Elle devient donc une personne morale, avec des contrats professionnels, donc les habitants ne sont plus considérés comme des consommateurs individuels.

Pour la présidente de l'Union des syndics, Dominique Krickovic, "c'est une discrimination, parce que si on accorde un chèque mazout aux copropriétaires de maisons individuelles, on doit pouvoir aussi l'accorder aux copropriétaires qui ont des locaux avec un chauffage central au mazout".

Cette situation rappelle un autre cas : "Il y a quelques années on a eu la même problématique avec la consommation d'eau" raconte-t-elle. En effet, avec un compteur collectif, les petits consommateurs d’eau n’avaient pas droit aux tarifs plus avantageux.

Il y a 225.000 immeubles à appartements en Belgique, et ils comptent 1,5 million d'appartements et studio individuels.

Dominique Krickovic est donc inquiète : "avec les augmentations des prix, il y aura une augmentation de la précarité, des gens qui ne seront plus capables de payer leurs charges, des problèmes de recouvrement" déplore-t-elle "c'est important que les copropriétés soient concernées !".

Le point sur les copropriétés est en discussion au niveau fédéral. Les modalités sont toujours en préparation. Les copropriétaires devraient être fixés dans les jours à venir sur leur accès à l’aide de 200 euros.

Pour rappel, en plus de cette mesure, le gouvernement fédéral s'est aussi accordé sur la réduction de la TVA sur le gaz à 6%, une réduction des accises de 0.175€ par litre d'essence et de diesel, et la prolongation du chômage temporaire exceptionnel jusqu'au 30 juin.