Ce bus du Tec est équipé d'un porte-vélos: comment cela fonctionne-t-il?

Effectuer ses déplacements à vélo constitue une des solutions les plus économiques face à la flambée des prix du carburant. Afin de booster cette pratique, un bus du TEC circulant à Nivelles est désormais muni d'un porte-vélos pour pouvoir combiner vélo et transports en commun.

Un système qui n’a pas été simple à mettre en place, comme le confie Stéphane Thierry, directeur marketing TEC: "On a dû aborder le problème avec plusieurs spécialistes. Ce que vous voyez derrière moi, n'est pas courant. On n'en a pas trouvé facilement et en a fait sur-mesure. Ce porte-vélos doit être conforme au code de la route et le conducteur doit être capable de savoir qu'il est bien accroché sans sortir de sa cabine. Il faut que ce soit sécure pour ne pas perdre de vélos en route. On a dû analyser toute une série de paramètres pour pouvoir réaliser ce projet en quelques mois."