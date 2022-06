"Pourquoi ?!": Guy n’a pas eu d’accident depuis plus de 30 ans mais son assurance auto a augmenté de 120 euros en 1 an

Guy, informaticien, 60 ans, n’est pas un fou du volant. 30 ans qu’il conduit sans accident... Ce qui devait lui permettre, pensait-il, d’obtenir des tarifs avantageux sur l’assurance de son véhicule. Mais contre toute attente, son assureur, Foyer assurances, lui a réclamé un montant de 25% supérieur à l’année dernière sur la prime d’assurance de sa voiture. "Pourquoi une telle augmentation ?", interroge le père de famille via le bouton orange Alertez-nous.





La prime d'assurance de Guy en 2021



600 euros au lieu de 480

Il y a 5 ans, Guy a décidé d’assurer ses deux voitures — une Hyundai Tucson et une Citroën Berlingo — via Groupago, un site d’achat groupé pour assurances auto, moto et habitation en Belgique. "Ils m’avaient fait des bonnes conditions et donc je suis parti chez eux", raconte-t-il. L’année dernière, Guy payait 480 euros pour l’assurance de sa Hyundai Tucson. Cette année, son assureur lui demande 600 euros.



Dans l’incompréhension, Guy a contacté Solidas Assurances SPRL, la société qui a créé et gère Groupago. Ce comparateur d'assurances n’avait pas d’explications à fournir sur les raisons qui ont motivé Foyer assurances à une telle augmentation. Solidas Assurance lui a simplement fait parvenir une nouvelle proposition, émanant d’une autre compagnie d’assurance, AG. "Ça revenait au même prix que ce qui m’était proposé. Même plus cher", indique-t-il.





La prime d'assurance de Guy en 2022



Son assureur justifie l'augmentation par son déménagement

Alors Guy s’est directement adressé à Foyer assurances, une compagnie basée au Luxembourg. "Eux m’ont dit ‘ah mais monsieur ‘vous avez déménagé’. Je dis ‘oui’ et alors ?’ ‘Et alors vous payez plus cher parce que vous habitez une autre localité’", lui a-t-on expliqué. En effet, Guy a déménagé de Lobbes à Fontaine-L-Evêque, deux villes de la province de Hainaut à 10 kilomètres d’intervalle, la seconde comptant 18000 habitants, soit 3 fois plus que la première.

En raison de la densité de circulation dans les villes, les sinistres y sont plus nombreux

"Le calcul de la prime auto dépend de nombreux facteurs parmi lesquels le lieu de résidence. Celui-ci a un impact sur le prix, explique Nevert Degirmenci, la porte-parole d’Assuralia. Une ville présente plus de risques d’accident qu’un village où le trafic est moins important. En raison de la densité de circulation dans les villes, les sinistres y sont plus nombreux ; ce qui constitue un risque supplémentaire".







Des techniques statistiques sont développées par les assureurs pour assurer la profitabilité des biens vendus



Chaque assureur propose des tarifs qui peuvent différer selon des critères de segmentation qui lui sont propres. Comment sont déterminés ces critères ? Sophie Civilio, chef de produit chez Foyer Assurance, nous explique la segmentation tarifaire : "Nous menons des analyses statistiques en déterminant quelles sont les caractéristiques des personnes ayant peu ou beaucoup de sinistres. Plus nous allons favoriser les personnes ayant peu de sinistres, plus nous allons devoir augmenter le tarif des personnes ayant beaucoup de sinistres".



Les critères de segmentation se basent donc sur des études statistiques et actuarielles. "C'est ainsi que nous constatons que les personnes habitant dans certaines communes ont plus ou moins d'accidents que celles habitant dans une autre commune, poursuit Sophie Civilio. Cela peut s'expliquer par la densité de trafic, la proximité de grandes villes, la sinuosité des routes, ...; en vol, par la proximité de grands axes routiers (on constate en effet plus de vols dans les quartiers à proximité des grands axes ou des autoroutes)".

De nombreux autres critères sont pris en compte pour le calcul du tarif de l’assurance obligatoire d’un véhicule. Et Sophie Civilio d’égrener : "L'âge des conducteurs (les jeunes ont une fréquence de sinistres plus élevée), les sinistres antérieurs (nous constatons que les personnes qui ont déjà eu des accidents récemment ont plus de chance de provoquer à nouveau des accidents), la puissance du véhicule (les véhicules puissants ont plus d'accidents que les véhicules moins puissants), etc." Le législateur demande aux compagnies d'assurance d'être transparentes sur les critères utilisés pour la souscription et la tarification des contrats. On retrouve ainsi la liste des critères sur le site d'Assurance Foyers.



Une réduction de 25 euros, maigre consolation pour Guy

Guy a du mal à avaler l’argument du changement d’adresse avancé par son assureur. Certes, Lobbes était "un peu plus la campagne", concède-t-il, mais il y habitait également sur une grande chaussée. "25% d’augmentation, je trouve ça quand même choquant", confie-t-il. Finalement, Solidas Assurances s’est adressé à Foyer assurances et a obtenu une réduction de 25 euros pour son client. Une proposition que Guy a acceptée, à contrecœur. "Ça fait toujours 100 euros d’augmentation", déplore-t-il. Et pour son deuxième véhicule, Guy s’attend au même tarif...