Guerre en Ukraine: rencontre avec une mère et son bébé accueillis par un couple à Ans

Avec son bébé de cinq mois, Sasha a fui sa ville de Kiev et a finalement trouvé refuge dans une famille d'accueil à Alleur (Ans). La jeune femme a laissé en Ukraine son mari et sa famille. Aujourd'hui, Sasha suit à distance, et le cœur gros, la guerre qui détruit son pays. Nous l'avons rencontrée.

Ses yeux brillent, ses mots nous transpercent… Sasha, 29 ans, nous raconte le jour qui a changé sa vie. "Il était 5h30 du matin, j’ai entendu pour la première fois les bombes à Kiev, alors j’ai réveillé mon mari. Je lui ai dit: 'Ça commence ici aussi, il faut faire quelque chose'. Je ne savais pas quoi faire. J’avais comme un mauvais pressentiment", confie-t-elle.

Mes parents, mon frère, mon mari sont toujours là

Difficile de trouver les mots pour décrire ce jour maudit, celui où elle doit dire au revoir à sa propre famille, sans savoir vraiment où aller. "J’ai toujours peur aujourd’hui car mes parents, mon frère, mon mari sont toujours là. Et je ne sais pas ce qu’il va se passer pour eux. Vous savez, c’est difficile. C’est difficile de se dire qu’ici on est en sécurité, mais là-bas, il y a tous les autres. Et pas seulement mes parents, tous les Ukrainiens sont en danger", explique la réfugiée.

Sasha a trouvé refuge à 2.000 kilomètres de Kiev, chez Francine et Joseph. Chez eux, elle est à l’abri. Elle, mais aussi ce qu’elle a de plus cher: son bébé. Pendant l'interview, il se repose à l’étage, fatigué lui aussi de cet interminable voyage. À la fin de sa sieste, nous montons jusqu'à la chambre du petit en suivant Sasha. "C'est mon fils, Allan. Il a 5 mois", confie la maman. "Je pense qu’on a changé six fois de train avant d’arriver en Belgique. Il y avait beaucoup d’enfants de tous les âges. Ils demandaient à leurs mamans pour rentrer à la maison, mais comment leur dire… que c’était impossible", ajoute-t-elle, la voix enrouée.

J’entends qu’il y a encore les sirènes derrière toi, vous êtes vite redescendus à la cave?

Loin de la guerre, cela fait aujourd’hui six jours que Sasha tente de se reconstruire. Sa nouvelle famille ne parle pas anglais, mais ils se débrouillent pour communiquer. "On voit qu'elle est beaucoup plus sereine et qu'elle sait aussi qu'elle est en sécurité dans ce pays-ci. Pour nous, elle est comme la fille de la maison", indique Francine.

Nous assistons au repas. Un moment de calme, brusquement interrompus par des nouvelles de Kiev. Sasha agrippe son téléphone. "Bonjour chéri. J’entends qu’il y a encore les sirènes derrière toi, vous êtes vite redescendus à la cave?", demande Sasha.

Après l'appel, nous continuons la conversation avec elle. Sasha pense aussi à son fils, en sécurité mais loin de son papa. "Il a besoin de son père. À son âge, c’est important de comprendre qui est son papa et sa maman. Mais on essaye de garder le moral", explique la maman.

Impossible cependant de se projeter au-delà des prochaines heures. Seul compte pour elle la survie de sa famille, restée pour l’instant au cœur des combats.