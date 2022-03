Le festival Paradise City annonce une cinquantaine de nouveaux noms

(Belga) Les organisateurs du festival de musique électronique Paradise City, qui se déroulera à Perk (Brabant flamand) du 1er au 3 juillet, ont dévoilé une cinquantaine de nouveaux noms mercredi. L'affiche est désormais presque complète.

Parmi les artistes annoncés figurent Fatima Yamaha, Kerri Chandler, DJ Seinfeld et Dan Shake, notamment. "La septième édition du festival est la plus ambitieuse à ce jour", ont indiqué les organisateurs, vantant "une sélection équilibrée de DJs et de groupes live qui couvrent tout le spectre de la musique électronique". Cette année, les visiteurs auront le choix entre cinq scènes réparties sur le site du domaine du château de Ribaucourt. Les billets sont disponibles via la billetterie. "Mais presque tous les tickets de camping ont déjà été vendus", précisent les organisateurs. Le festival Paradise City est connu pour porter une attention particulière aux pratiques durables. Il s'est vu décerner le maximum de quatre étoiles par A Greener Festival, une organisation à but non lucratif qui aide les événements musicaux à devenir plus durables et à réduire leur impact sur l'environnement. "Cette nouvelle confirme le statut de l'événement comme étant le festival de musique le plus vert de Belgique", concluent les organisateurs. (Belga)