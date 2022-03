DIRECT - Guerre en Ukraine: un théâtre abritant "plus d'un millier" de civils bombardé, Biden traite Poutine de "criminel de guerre"

L'Ukraine a accusé jeudi la Russie d'avoir bombardé un théâtre dans lequel "plus d'un millier" de civils s'étaient réfugiés, tandis que le président Joe Biden qualifiait son homologue russe de "criminel de guerre".

LE DIRECT RTL INFO

06h43 - Un navire battant pavillon panaméen coulé par des tirs russes en Mer Noire

Un navire marchand battant pavillon panaméen a été coulé par des tirs de missiles russes en Mer Noire, et deux autres ont été endommagés, a annoncé mercredi l'administrateur de l'Autorité maritime du Panama, Noriel Arauz.



Les équipages sont sains et saufs, a-t-il précisé. "Nous savons que trois embarcations (battant pavillon panaméen) ont été victimes d'attaques par des missiles russes", a déclaré M. Arauz à des journalistes. L'un de ces navires "a coulé, et deux se maintiennent à flot mais ont subi des dégâts matériels", a-t-il ajouté. "La marine de guerre russe" interdit à 200 à 300 navires de différentes nations de "sortir de la Mer Noire", a dénoncé l'administrateur de l'Autorité maritime panaméenne.

5h - Plusieurs centaines d'Ukrainiennes ont embarqué dans un train vers la Pologne

Plusieurs centaines de femmes ukrainiennes accompagnées de leurs enfants ont embarqué dans un train vers la Pologne, depuis la ville ukrainienne d’Odessa. Les hommes, eux, ne peuvent pas quitter le territoire: les autorités leur demandent de défendre leur patrie contre l’invasion russe. Des familles sont donc séparées et font leurs adieux déchirants à travers les vitres du train. Ces familles viennent principalement de Mykolaiv.

04h52 - Le président Zelensky promet que l'Ukraine reconstruira les maisons détruites

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis que les maisons détruites par les offensives russes seraient reconstruites.



Dans un message vidéo partagé jeudi, M. Zelensky a affirmé que les autorités ukrainiennes oeuvraient déjà à un plan de reconstruction. Peu importe les dégâts, le président a fait part de sa confiance dans la capacité du pays à tout reconstruire rapidement. Il a par ailleurs reconnu que les couloirs humanitaires mis en place pour évacuer des civils n'avaient pas fonctionné mercredi, car les forces armées russes ne s'étaient pas abstenues de tirer. Il a aussi ajouté que les résidents de la ville portuaire de Marioupol qui avaient pu se rendre dans la ville voisine de Berdyansk étaient désormais emmenées vers Zaporijjia.

04h39 - Marina Ovsiannikova, la protestataire de la télé russe, ne compte pas fuir la Russie

Marina Ovsiannikova, employée d'une chaîne de télévision russe qui a fait irruption pendant un journal télévisé pro-Kremlin pour dénoncer l'offensive en Ukraine, affirme qu'elle ne veut pas quitter son pays. Bien qu'elle craigne pour sa sécurité après son action de protestation. "Nous allons rester en Russie", a-t-elle déclaré au magazine allemand Der Spiegel publiée mercredi, faisant référence aussi à ses enfants de 17 et 11 ans. "Je suis patriote, mon fils l'est davantage encore. Nous ne voulons certainement pas partir, nous ne voulons pas émigrer où que ce soit", a-t-elle poursuivi. "Ma vie a changé pour toujours, je commence doucement à faire la paix avec cette idée. Je ne pourrais jamais retourner à mon ancienne vie", a poursuivi la Russe.

03h46 - "Plus d'un millier" de personnes s'abritaient dans le théâtre bombardé

Les autorités ukrainiennes ont affirmé que la Russie avait détruit mercredi un théâtre dans lequel s'étaient réfugiées plus d'un millier de personnes dans la ville assiégée de Marioupol, le bilan humain restant à ce stade indéterminé.



"Les envahisseurs ont détruit le Théâtre dramatique. Un endroit où plus d'un millier de personnes avaient trouvé refuge. Nous ne pardonnerons jamais cela", a indiqué la municipalité sur la messagerie Telegram.



00h14 - Le Canada interdit à son tour les chaînes RT et RT France

Le Canada a interdit officiellement mercredi aux fournisseurs de services de distribuer les chaînes d'information russe RT (ex-Russia Today) et RT France, estimant que leur programmation n'est pas dans "l'intérêt du public". Ce média n'est plus diffusé en Belgique non plus.

23h15 - Les Occidentaux demandent une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU

Le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l'Albanie, la France, la Norvège et l'Irlande ont demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU jeudi après-midi sur l'Ukraine en raison de la dégradation de la situation humanitaire dans le pays, a-t-on appris mercredi de sources diplomatiques.



"La Russie commet des crimes de guerre et vise les civils", a estimé la mission diplomatique britannique aux Nations Unies sur son compte Twitter. "La guerre illégale de la Russie en Ukraine est un danger pour nous tous" a-t-elle ajouté en appelant à une réunion en urgence.

21h15 - Pour Biden, Poutine est un "criminel de guerre"

Joe Biden a traité mercredi Vladimir Poutine de "criminel de guerre", tout en promettant une aide militaire massive à l'Ukraine, où une vingtaine de civils ont été tués par des tirs russes devant un magasin, sur un marché et à l'intérieur d'un immeuble d'habitation dans le nord et en fuyant Marioupol dans le sud.



Répondant à une journaliste, le président américain a lâché, sans autres précisions, à propos de son homologue russe : "C'est un criminel de guerre". Des propos "inacceptables et impardonnables", a répliqué le Kremlin.