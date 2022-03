Couleur Café 2022 - Caballero & JeanJass, Youssou N'Dour et Nathy Peluso se produiront en juin à Couleur Café

(Belga) Le festival de musiques du monde Couleur Café, de retour après deux années d'absence, a dévoilé jeudi les noms de onze nouveaux artistes qui se produiront sur le plateau du Heysel le dernier week-end de juin. Le duo belge de la scène hip-hop, Caballero & JeanJass ainsi que le Sénégalais Youssou N'Dour et l'Américaine Lee Fields seront notamment de la partie.

Le saxophoniste britannique Shabaka Hutchings passera également par la scène du festival avec son groupe The Comet is Coming, le 24 juin. L'artiste capverdienne Elida Almeida et le groupe afro-psychédélique sud-africain BCUC se produira quant à lui le 26 juin, dernier jour du festival. La rappeuse Nathy Peluso, considérée comme l'une des stars les plus influentes de la musique latine, viendra conclure trois journées riches en découvertes musicales. Côté musique électronique, les organisateurs de Couleur Café confirment la présence de quatre artistes : Carl Craig, Gilles Peterson, Romare et Philou Louzolo. Ces nouveaux interprètes rejoignent, entre autres, Fally Ipupa, Panda Dub, Koffee et Zwangere Guy, annoncés précédemment. Une trentaine de noms devraient encore être annoncés, selon les organisateurs du festival. À près de cent jours du coup d'envoi de l'évènement, 80% des tickets combis camping et la moitié des billets combis normaux ont déjà été vendus. Une édition "traditionnelle" de Couleur Café accueille généralement plus de 70.000 spectateurs en trois jours. (Belga)