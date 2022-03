Test covid: les règles ajustées dès ce jeudi pour les asymptomatiques, même non vaccinés

Les règles ont été ajustées à partir de ce jeudi: les personnes ayant eu un contact à haut risque ne doivent plus être testées ou mises en quarantaine. Les mesures de précaution ne sont plus conseillées que pour les contacts avec des personnes fragiles.



La mesure s'appliquait déjà aux vaccinés ayant des contacts à haut risque au sein du foyer. Elle est désormais également étendue aux personnes non vaccinées. Dès ce jeudi, même en cas de contact à haut risque, on ne doit plus se faire tester ni observer d'isolement. Pour les personnes âgées de plus de 6 ans qui ont des symptômes, il est recommandé de porter un masque buccal autant que possible lors des contacts hors foyer. Il est aussi recommandé de se soumettre à un auto-test quotidien jusqu'à sept jours après le début de l'infection.

L'application CoronAlert peut rester un outil utile, même si un écran rouge ne dirige plus automatiquement vers un test PCR. "Cela vous informe de vos contacts à haut risque, de sorte que vous puissiez porter un masque buccal par précaution, par exemple lorsque vous rendez visite à une personne âgée ou vulnérable", a indiqué Joris Moonens, porte-parole de l'agence flamande en charge de la santé.