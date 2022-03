Une top-modèle russe de 23 ans, qui avait critiqué Poutine, retrouvée morte dans une valise

C'est un fait divers sordide qui est relayé ce matin par plusieurs sites d'informations. Gretta Vedler est une jeune top-modèle de 23 ans. La jeune femme qui est fan d'Instagram a été retrouvée morte dans une valise à 500 kilomètres de Moscou, là où elle habitait. Cela faisait plus d'un an qu'elle avait disparu.

Avant sa disparition, elle avait déclaré que Poutine montrait "une psychopathie ou une sociopathie claire" tout en critiquant l'ancien agent du KGB. Dans un message effrayant, la jeune femme avait dit: "Peut-être qu'il veut vraiment renforcer l'intégrité de la Russie et souhaite sincèrement le bien des Russes. Mais peut-il vraiment faire quelque chose ?"

Alors que certains craignaient que la jeune femme ait disparu parce qu'elle a affiché publiquement son opposition politique, c'est en fait son petit ami qui est à l'origine de sa disparition. Le jeune homme a avoué l'avoir étranglée il y a plus d'un an, et avoir mis le corps de la jeune femme dans une valise. Il aurait ensuite continué à alimenter son compte instagram.