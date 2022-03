Ils sauvent des vies tous les jours: malgré les morts et les bombes, les cheminots ukrainiens continuent à travailler (vidéo)

La guerre en Ukraine concerne toute la population. Le pays entier vit sous la crainte d'une attaque russe, alors que l'invasion se poursuit. Pour perturber les déplacements, l'armée pilonne notamment le réseau ferroviaire. Mais malgré ces attaques, les cheminots ukrainiens continuent à travailler. Chaque jour, chaque nuit. Ils évacuent des milliers de civils, plus de 2 millions depuis le début de l'invasion. Ils transportent aussi des vivres et du matériel nécessaire pour contrer l'envahisseur.

Et ils tiennent. Chaque matin, toutes les gares entrent en communication pour faire le point sur l'état du réseau, sur les horaires et l'organisation du jour. Ciblés par la Russie, les cheminots sont plus prudents que jamais. "La stratégie est d'aller vite pour qu'ils ne nous rattrapent pas. On ne reste pas plus de quelques heures au même endroit", nous raconte l'un d'entre eux. Ils ne communiquent qu'à travers des lignes téléphoniques internes aux chemins de fer. Pas question d'utiliser internet.

L'Ukraine dispose de l'un des plus gros réseaux du monde. Les bombes pleuvent sur les installations, mais cela ne les freine pas. "Nous réagissons et réparons les voies tous les jours, même sous les bombardements", précise Oleksandr Pertsovskyi, cheminot en Ukraine. "Malheureusement, certains de mes collègues ont été tués ou blessés lors des attaques", poursuit-il ensuite. Plus de 32 d'entre eux ont déjà perdu la vie, 23 ont été blessés.

Au pays, ils sont considérés comme des héros de l'ombre.