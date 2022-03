A Charleroi, un sans-abri sur cinq est mineur d'âge: "C’est une conséquence de la précarité et du sans-abrisme de leurs parents"

Un chiffre marque l’actualité ce jeudi, il concerne les personnes sans-abri. Pour la deuxième année consécutive, la Fondation Roi Baudouin publie une grande étude. Il en ressort notamment que de plus en plus de personnes sans domicile fixe sont des enfants. A Charleroi, 1 personne sur 5 dans la rue est un mineur.

Jordan, 31 ans, est papa de 5 enfants. La famille, sans-abri depuis près de 8 mois, est prise en charge dans une maison d'accueil. "La culpabilité, on se le dit souvent, on a foiré quelque chose. Même si, au final, ça vient d’un conflit familial, on se dit que oui on a loupé quelque chose, et ça, ce n’est pas gratifiant en tant que parent", confie le jeune papa.

Parmi les 1.159 sans-abris identifiés à Charleroi, 200 sont, comme Alessio et Thiago, des enfants. "Un enfant, généralement, est accompagné de ses parents. En réalité, on a repéré seulement une personne mineure d’âge qui était seule en rue. Il avait 17 ans. Tous les autres étaient accompagnés de leurs parents donc on peut dire que les enfants qui sont sans-abris à Charleroi, c’est une conséquence malheureusement de la précarité et du sans-abrisme de leurs parents", explique Jeremy Wilmot, coordinateur du dénombrement des personne sans-abri.

Si la plupart des mineurs sont pris en charge dans des maisons d'accueil, certains vivent dans des conditions encore plus difficiles : en rue, dans des squats, des garages ou sous tente. Cette étude révèle aussi le profil des adultes sans-abris. Il s’agit en grande majorité d’hommes, âgés entre 30 et 40 ans. Plus de 30% d’entre eux sont à la rue depuis plus de deux ans. C’est le cas de Lionel, sans-abri depuis 2009. "On va être de plus en plus, ça ne s’arrêtera pas de toute façon. La misère, elle grandit chaque année, malheureusement", dit-il.

Un sans-abri sur trois présente aussi des problèmes d'assuétude, comme l’alcoolisme ou la toxicomanie. Cette étude devrait permettre la mise en place de nouvelles actions pour les accompagner vers la réinsertion.