Le comité de concertation attendu la semaine prochaine est reporté

Le comité de concertation ne se réunira finalement pas la semaine prochaine, a annoncé jeudi le cabinet du Premier ministre, Alexander De Croo. Une réunion consacrée à la pandémie de Covid-19 était prévue le 25 mars. Elle devrait avoir lieu après les vacances de Pâques, de manière à mieux mettre en perspective la situation sanitaire et l'évolution des chiffres.



Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, avait déjà indiqué plus tôt dans la semaine que la réunion serait sans doute reportée puisque la Belgique est passée en code jaune sur le baromètre corona. Plusieurs réunions internationales ont lieu en outre à Bruxelles la semaine prochaine, d'une part jeudi un sommet extraordinaire de l'OTAN, et jeudi ainsi que vendredi un sommet européen.