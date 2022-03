"Le ciel est coupé en deux, c'est magnifique": quel est ce phénomène céleste observé ce jeudi?

Vous êtes plusieurs à vous émerveiller du spectacle céleste ce jeudi. Via notre bouton orange, Maïte nous écrit : "Le ciel est coupé en deux. C'est magnifique". "Magnifiques effets du ciel, quel est ce phénomène ?", s'interroge Arnaud.

En début de soirée, le ciel s'est soudainement couvert de nuages laissant apparaître une nette ligne de démarcation. Le ciel apparaît ainsi comme "coupé en deux". Selon des informations rapportée par l'Association Météo Centre sur son compte twitter et repérées par le site français Actu.fr, ce phénomène est dû à deux paramètres : une épaisse couche de nuages ainsi que la panache de poussières sahariennes qui s'étire que plusieurs milliers de kilomètres. Couplées, ces deux éléments forment ainsi ce spectacle céleste.

Car en effet une fine couche de sable venue du Sahara s'est abattue sur notre pays. Des tempêtes dans le désert du Sahara créent des rafales de vent à la surface du sol, qui lèvent des particules de sable et de poussière. Les particules les plus petites restent dans l'air à la faveur d'une différence de température entre l'air chaud en hauteur et le sol qui se refroidit, tandis que les plus lourdes retombent.