Wallonie: une réforme des Structures d'Accompagnement à l'Autocréation d'Emploi est en vue

(Belga) Le gouvernement wallon a donné son feu vert, jeudi, à un avant-projet de décret relatif à la réforme des Structures d'Accompagnement à l'Autocréation d'Emploi (SAACE).

Objectifs, selon la ministre wallonne de l'Emploi Christie Morreale (PS), améliorer les services et la visibilité des SAACE auprès des bénéficiaires en généralisant le test de leur activité professionnelle et en offrant un accompagnement post-création plus systématique; sécuriser le statut des demandeu(r)(se)s d'emploi pendant toute la durée de l'accompagnement; et professionnaliser davantage les SAACE en les inscrivant dans le paysage de l'animation économique en cohérence avec le Référentiel de la Sowalfin (reporting standardisé, évaluation du dispositif, structure représentative). Les Structures d'Accompagnement à l'Autocréation d'Emploi (SAACE) ont été mises sur pied dans les années 90, dans le cadre de projets pilotes visant à accompagner individuellement les demandeurs d'emploi à créer ou reprendre une entreprise. Conformément aux objectifs de la Déclaration de Politique Régionale 2019-2024 et à l'initiative de la ministre de l'Emploi, une évaluation de ce dispositif a été effectuée, plus de vingt ans après leur création, avec, selon celle-ci, des résultats concluants. L'étude, réalisée en 2020 par PWC, a confirmé l'importance du rôle des SAACE dans l'écosystème wallon et, plus spécifiquement, leur impact économique en matière de création d'emplois indépendants et de création d'entreprises. En 2020, plus de 2.000 porteurs de projets ont été accompagnés par les conseillers des SAACE, plus de 450 activités d'indépendants ont été créées, à titre principal ou complémentaire, et le taux de pérennité à 5 ans des entreprises créées par les SAACE était de 74%. En 20 ans, les SAACE ont accompagné environ 13.000 porteurs de projets et ont contribué au retour à l'emploi de 60% de leur public-cible. Certaines SAACE ont aussi développé des spécialisations (filières, secteurs, approches) pour répondre à des besoins spécifiques émanant du terrain. (Belga)