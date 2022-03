TC Charleroi - Deux ans de prison pour violation de domicile, vol et coups et blessures

(Belga) Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé, jeudi après-midi, une peine de deux ans de prison avec un sursis probatoire de cinq ans contre Gaëtan R. Le prévenu, détenu sous bracelet électronique, était poursuivi pour violation de domicile, vol et coups et blessures sur son ex-compagne et sur le nouveau compagnon de cette dernière. Le ministère public avait requis une peine de 37 mois de prison avec un sursis probatoire.

Le 24 septembre dernier, le prévenu est passé par le jardin d'un voisin pour entrer dans l'habitation de son ex-compagne à Châtelet (province de Hainaut). "J'y allais pour récupérer des affaires. Elle m'avait dit de passer et normalement elle devait être là", a-t-il expliqué. Selon le ministère public, il avait quitté les lieux cinq minutes plus tard, avec le portefeuille de la victime. Le prévenu a contesté ce vol, mais a admis la violation de domicile ainsi que les coups et blessures à son ex-compagne et au nouveau compagnon de cette dernière, deux mois plus tard. Une peine de 37 mois de prison avec un sursis probatoire avait été requise par le ministère public contre l'individu, connu pour quelques condamnations correctionnelles et "incapable de gérer sa frustration", d'après le substitut du procureur. La défense avait plaidé l'acquittement pour le vol du portefeuille et un sursis probatoire pour les préventions reconnues. (Belga)