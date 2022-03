Pfizer et Moderna poursuivis pour violation de brevet pour les vaccins contre le Covid-19

Pfizer et Moderna sont poursuivis en justice par la société biotechnologique américaine Alnylam Pharmaceuticals. Les deux sociétés pharmaceutiques sont accusées d'avoir violé un brevet de cette société avec leurs vaccins contre le Covid-19. Il s'agirait d'une technique qui permet à la partie active vulnérable du vaccin de faire son travail dans le corps. Alnylam réclame des dommages et intérêts mais le montant n'est pas encore connu.



Pfizer et Moderna ont gagné des milliards avec leurs vaccins contre le coronavirus, utilisés dans le monde entier. Dans une déclaration, Moderna a qualifié la démarche judiciaire de "manifestement opportuniste" et affirmé qu'elle n'utilisait pas la technologie d'Alnylam.

Alnylam est une société cotée en Bourse qui vaut près de 20 milliards de dollars (18 milliards d'euros). L'entreprise affirme qu'elle ne demandera pas l'arrêt de la production, de la distribution ou de la vente des vaccins contre le Covid. Les batailles juridiques entre sociétés pharmaceutiques au sujet de la propriété intellectuelle sont fréquentes.