Davantage de réservations pour partir en vacances: voici les destinations les plus prisées

Le tourisme connaîtra un regain de popularité pendant les vacances de printemps, a estimé Brussels Airlines jeudi. De nombreux voyageurs ont déjà réservé un billet d'avion, mais la compagnie aérienne attend aussi un grand nombre de départs en dernière minute.



Comme la compagnie aérienne Brussels Airlines, la société de voyages et de tourisme Neckermann constate que les Belges ont envie de partir pendant les vacances de printemps. "Les gens ne voient plus aucune raison de ne pas partir en vacances", confirme son concurrent TUI, qui observe un certain intérêt pour le ski de printemps.

Les destinations européennes de Brussels Airlines qui ont le plus la cote sont Malaga (Espagne), Rome (Italie), Lisbonne (Portugal), Madrid (Espagne) et Copenhague (Danemark). New York (États-Unis), Dakar (Sénégal), Douala (Cameroun) et Entebbe (Ouganda) se portent bien sur le réseau intercontinental.

La période qui précède Pâques marquera bel et bien le début de la saison estivale.

"Les réservations les plus populaires restent les îles Canaries, car les destinations méditerranéennes ne sont pas sûres à 100 %. La Riviera turque a de très bons résultats. Plus loin, la République dominicaine et le Mexique sont favoris", a indiqué le porte-parole de TUI Piet Demeyere, tandis que Neckermann voit émerger Dubaï. Tous les voyageurs ne sont cependant pas friands de baignade en avril. "Les sports d'hiver au printemps marchent très bien. C'est déjà la basse saison pour le ski, ce qui rend un voyage au ski pendant les vacances de printemps 30 à 40 % moins cher", a conclu M. Demeyere.