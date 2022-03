Le déficit structurel 2022 diminue d'1,1 milliard

(Belga) Le comité de monitoring estime, dans un rapport publié jeudi, le déficit budgétaire structurel des différentes entités de la Belgique pour 2022 à 4,2% du produit intérieur brut (PIB), soit une amélioration de plus de 1,1 milliard d'euros depuis l'élaboration des budgets en octobre dernier. Ces chiffres ne tiennent toutefois pas compte de l'invasion de l'armée russe en Ukraine.

En chiffre absolu, cela représente un montant de près de 22,4 milliards d'euros, soit une amélioration de 745 millions d'euros par rapport à 2021 et 1,14 milliard d'euros de mieux que prévu lors de la préparation du budget en octobre. Pour le fédéral (entité I), le rapport estime le déficit structurel à 2,6 % du PIB en 2022, soit une amélioration 14,3 milliards d'euros. Pour les Régions et les communautés (Entité II), l'estimation du déficit est de 1,3 % du PIB, ce qui correspond à un peu moins de 7 milliards d'euros. L'amélioration s'explique en partie par une forte hausse des recettes fiscales de plus de 6,8 milliards, bien que celle-ci soit également compensée par une hausse des dépenses primaires de 3,1 milliards. (Belga)