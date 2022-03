L'enfant perdu en gare de Namur a été retrouvé; reprise normale du trafic ferroviaire

(Belga) L'enfant qui s'était perdu jeudi soir en gare de Namur, incident ayant engendré d'importantes perturbations du trafic ferroviaire, a été retrouvé sain et sauf peu avant 23h, a indiqué Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire, à l'agence Belga. La circulation des trains a dès lors pu reprendre normalement.

La disparition de l'enfant avait provoqué une suspension du trafic entre 21h10 et 21h45. Par la suite, les trains étaient repartis en "marche prudente", roulant à 5 km/h en entrée et sortie de la gare de Namur. L'enfant ayant été retrouvé peu avant 23h, la circulation des trains a pu reprendre normalement en toute fin de soirée. L'incident sera sans conséquence pour l'heure de pointe matinale de vendredi. Un important dispositif, associant agents de Sécurail et de la police des chemins de fer, avait été déployé pour rechercher l'enfant. Un hélicoptère avait même été utilisé en appui. L'incident a engendré plus de 700 minutes de retard et cinq suppressions de train. Au total, 22 trains ont été impactés, selon la porte-parole d'Infrabel, Jessica Nibelle. (Belga)