(Belga) La Chambre a approuvé, dans la nuit de jeudi à vendredi en séance plénière, un projet de loi du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) visant à reporter d'un an les élections médicales et à les organiser désormais tous les cinq ans.

Ces élections déterminent la représentation syndicale des médecins au sein de l'Institut national de l'Assurance Maladie-Invalidité (Inami). Elles étaient jusqu'à présent organisées tous les quatre ans. Les prochaines élections médicales auront lieu en 2023 et non en 2022. L'organisation des élections demande beaucoup d'efforts de la part des organisations professionnelles. Outre le temps et l'argent que cela coûte, l'investissement de nombreux médecins engagés est également requis. En raison de la crise sanitaire, ces ressources sont utilisées en priorité pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Il n'était donc pas indiqué de laisser se tenir les élections en 2022. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité, moins l'abstention des Engagés (ex-cdH). (Belga)