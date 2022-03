Pairi Daiza accueille une nouvelle espèce et rentre dans un cercle très restreint

Wilson et Orwell viennent d'arriver à Pairi Daiza. Ce sont des manchots "royaux", de 2 ans et 8 mois et 1 ans et 9 mois respectivement. Ces animaux sont classés, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN) en « préoccupation mineure » sur la liste rouge des animaux menacés, mais sont très rare en parc animalier. Pairi Daiza rentre donc dans le cercle très restreint de parcs qui les accueille. On en dénombre une vingtaine en Europe. Ils ont été confiés par le zoo de Wuppertal en Allemagne.

Le Manchot royal est la deuxième plus grande espèce, après le Manchot Empereur. Ils sont originaires des îles et archipèles sub-antarctiques. Pour les reconnaitre : ils ont des tâches oranges au niveau des oreilles.

Ces animaux cohabitent aujourd'hui avec 3 espèces de manchots, dans la "Grotte aux manchots" de Pairi Daiza. Un lieu de 850m², semblable à leur milieu naturel, en Antarctique. La nouvelle maison de Wilson et Orwell a été conçue dans un esprit de développement durable, et est parfaitement adaptée. La température ambiante est maintenue en moyenne à 4°C et un système d'extraction d'air complexe a été installé, afin d'éliminer tout risque de transmission de germes.