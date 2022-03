Fortes hausses des tarifs et des retards de livraison possibles: la guerre en Ukraine fait bondir le prix des tuiles céramiques

Le Cluster Entreprises Complémentaires, qui fait partie de la Confédération Construction, met en garde contre les fortes hausses de prix des tuiles céramiques. Des retards de livraison sont également possibles, indique vendredi le Cluster Entreprises Complémentaires qui pointe la guerre en Ukraine comme responsable de ces hausses de coûts.



"Une grande partie de l'argile utilisée pour cuire les tuiles céramiques provient traditionnellement de l'est de l'Ukraine, l'une des zones de combats intensifs. Bien sûr, des alternatives peuvent être trouvées, mais l'adaptation des lignes de production et de transport prend un certain temps. Les lignes de transport alternatives peuvent être plus longues et donc plus coûteuses, mais nous n'en avons aucune idée pour le moment. Cela provoque une grande nervosité dans le secteur", explique Patrick Noé, directeur du Cluster Entreprises Complémentaires.

L'énergie qui explose met aussi le secteur sous pression. ""Quelle que soit l'origine du matériau de base, il y a aussi le coût de l'énergie. Les fours des fabricants de tuiles fonctionnent au gaz naturel, dont le prix a déjà considérablement augmenté. Les fabricants répercutent ces coûts sur les grossistes. La loi interdit aux commerçants de vendre à perte, de sorte qu'ils doivent répercuter la hausse des prix sur les entrepreneurs, qui à leur tour doivent en tenir compte dans leurs offres", précise encore M. Noé.